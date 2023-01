Côte d'Azur : comment la police a investi le terrain pour lutter contre la délinquance

REPORTAGE

La police est en train de tester une nouvelle méthode de lutte contre la délinquance et l'immigration clandestine sur la Côte d'Azur. Contrôles fréquents, opérations coup de poing sur des zones et des quartiers ciblés après une enquête minutieuse et approfondie. Depuis cet été, les forces de l'ordre ont changé de tactique. Le département des Alpes-Maritimes, du fait de sa situation géographique, est au carrefour de tous les trafics. Exemple à Nice où Europe 1 a pu accompagner une équipe d'intervention.

"Ça permet aux habitants de se sentir un petit peu plus rassurés"

Occuper le terrain pour déstabiliser les délinquants. Une nouvelle doctrine efficace pour Bernard Gonzalez, le préfet des Alpes-Maritimes. "On quadrille la ville avec des patrouilles de deux ou trois. Il y a une présence qui est dissuasive et parallèlement, des actions où là, on mobilise des moyens en masse pour s'assurer une zone", détaille-t-il.

Cet après-midi là, plus de 150 policiers investissent le quartier des Moulins. "On va voir les sous-sols, on va dans les halls d'immeuble, on va dans les caves. Parfois, on peut tomber sur des gens qui se seraient planqués là", explique le commissaire général, Guillaume Cardy, directeur départemental adjoint de la sécurité publique des Alpes-Maritimes. "On travaille sur réquisition du procureur de la République qui nous permet de procéder au contrôle de toutes les personnes se trouvant sur la zone des étrangers en situation irrégulière, de la détention de stupéfiants, du port d'armes prohibées...", souligne-t-il.

Depuis l'été, ces opérations se multiplient à Nice, comme le confirme cette habitante du quartier ciblé ce jour-là. "Ils sont très présents sur le quartier depuis quelque temps. Ça permet aux habitants de se sentir un petit peu plus rassurés et sécurisés", reconnait-elle. Bilan de l'opération : 19 personnes interpellées, majoritairement des étrangers en situation irrégulière.