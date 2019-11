Dans les Pyrénées, la saison de ski démarre fort : "Des conditions comme ça, c’est quand même assez rare"

INTERVIEW

C'est parti pour la saison de ski dans les Pyrénées ! Un tiers des stations ouvre leur domaine ce weekend, dans la chaîne de montagne du sud-ouest français. Tous les voyants semblent être au vert, notamment grâce au manteau de neige arrivé précocement. "On a déjà quasiment 1,70 de neige de tassée et damée sur le haut des stations", se réjouit le responsable commercial des stations de Gourette et de La Pierre Saint-Martin (Pyrénées-Atlantiques), Claude Weiss, interviewé sur Europe 1 samedi.

Il poursuit : "Cette année, la neige est vraiment là en grosse quantité et sans vouloir vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, je pense qu’avec la sous-couche de neige que l’on a, tout est au vert pour faire une excellente saison !".

"Qui sait ce qui peut se passer ?"

Enthousiaste, Claude Weiss émet tout de même quelques réserves : "Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. On le voit avec la saison dernière qui a commencé très tard mais qui a très bien fini. Celle-là commence très bien, qui sait ce qui peut se passer ? On peut avoir des grosses chutes de neige, on peut avoir des gros redoux, on peut avoir du super temps avec du froid. Des conditions comme ça, c’est quand même assez rare".

Que vous fassiez du ski, du snowboard ou autre chose, les magasins de location de la région sont en tout cas prêts à vous accueillir. Et à lancer, eux aussi, leur saison.