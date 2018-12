Six migrants découverts dans un camion transportant un produit dangereux

Six migrants originaires de Guinée et du Sénégal ont été hospitalisés vendredi à Béziers, dans l'Hérault, après avoir été découverts dans un semi-remorque transportant de la poudre d'aluminium, un produit toxique et dangereux s'il est inhalé trop longtemps.

Une fuite sur la remorque. Les pompiers avaient été appelés vendredi après-midi à l'aire de repos de Montblanc de l'autoroute A9, à l'est de Béziers, afin d'intervenir pour la fuite constatée sur la remorque d'un camion roulant vers l'Espagne. Intervenant avec les moyens de la cellule chimique de Béziers, les pompiers ont alors découvert six hommes dans la remorque, âgés de 17 à 30 ans, exposés sans protection à ce produit dangereux.

Les migrants venaient d'Italie. Les gendarmes de Poussan ont appris de l'un des migrants qu'ils venaient de Guinée et du Sénégal. Ils ont été rapidement hospitalisés à Béziers pour examen. Ils seraient montés dans la remorque en Italie, sans savoir qu'ils risquaient leur vie en s'exposant au produit transporté.