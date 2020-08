SEXO - Ma petite amie veut que je dorme nu mais je trouve cela inconfortable, que faire ?

Le sous-vêtement de la discorde. Bastien a l'habitude de ne pas dormir nu. Mais sa compagne aimerait le voir dans le plus simple appareil au moment de tomber dans les bras de Morphée. Que peut-il faire ? Doit-il changer ses habitudes ? Dans l'émission Sans rendez-vous sur Europe 1, la psychologue et sexologue à Paris, Catherine Blanc, apporte mardi des éléments de réponse à cette question pas si anodine au sein d'un couple.

La question de Bastien

"Ma copine s'est plainte du fait que je ne dorme jamais nu mais toujours en sous-vêtements, ce qui a l'air de l'agacer. J'ai essayé une fois, mais je trouve ça très inconfortable. Pourquoi ? Est-ce que c'est une question d'habitude ?"

La réponse de Catherine Blanc

"Ce qu'observe la petite amie de Bastien, c'est qu'il peut être nu quand ils font l'amour, quand ils se câlinent, et puis tout d'un coup il s'habille avant de s'endormir, comme s'il était dans une absence de sécurité à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait qu'on se rhabille et qu'on rhabille la partie sexuelle ?

C'est effectivement toujours une question de confiance. 'Comment se fait-il, alors que nous allons nous endormir, que tu es sur tes gardes et que tu protèges ta zone sexuelle comme si tu avais peur que je te saute dessus ?'

Ce n'est pas nécessairement que l'autre représente un danger, mais que dans la nuit, quand on s'abandonne, un extérieur pourrait venir et se montrer dangereux. On pourrait avoir une vue sur le sexe, qui ne serait pas contrôlé par soi. C'est une chose d'exposer son sexe, c'en est une autre d'être vu à son insu."

Il y a un côté pratique à rester habillé, notamment par rapport aux enfants

"Bien sûr, on sait très bien ce que nos nuits représentent pour les uns et les autres. On peut être dérangés, les enfants peuvent venir et être exposés à des choses qu'on n'a pas envie de partager avec eux. Ceci étant, ils ne sont pas censés venir de manière intempestive dans la chambre.

On aménage sa vie, on s'organise et on prend l'habitude d'être couvert. On finit par se trouver très fragilisé dès lors qu'on est découvert. Il y a aussi des gens qui ne cachent pas leur sexe. Ils couvrent le haut du corps en restant très tranquillement le sexe à l'air. Ils ont besoin d'être protégés pour ne pas avoir froid et d'être en sécurité."

Pourquoi tient-elle absolument à ce qu'il soit nu ?

"C'est une façon de pouvoir se dire qu'il y a une intimité partagée, que ce sont deux corps nus qui sont ensemble. Ce qu'on ne ferait pas en dormant avec qui on ne couche pas : si vous devez dormir avec une amie, vous dormez en pyjama et vous ne partagez pas cette nudité.

Il y a quelque chose de l'ordre de l'intimité qui lui est ravi. Elle voudrait pouvoir le vivre même si ça n'est pas pour le consommer, mais juste pour vivre ce moment d'intimité des corps qui peuvent se retrouver dans la nuit et se serrer, peau à peau. C'est fondamentalement notre élan animal."

Le sexe masculin n'est pas non plus très beau…

"C'est une idée reçue, une idée d'homme, selon laquelle il doit toujours se montrer magnifique, avec un sexe dressé. Les hommes pensent qu'on ne les aime que pour leur grande splendeur, mais une femme a aussi du plaisir à voir un homme dans cette intimité que sont sa perte d'érection et son pénis tout petit. Elle pourrait même participer à le faire devenir grand. Pour une femme, ce n'est pas du tout catastrophique, ses testicules pendouillantes reposées l'une sur l'autre et ce pénis flasque.

C'est la même chose pour les femmes : doivent-elles se tenir droites pour que leurs seins se tiennent bien dressées ? C'est extrêmement touchant aussi. On doit toujours se montrer magnifiques, toujours maquillées… Voir ces abandons, ces mines malades et cette détente fait partie de la relation. C'est plutôt ce qui fait la beauté des relations, de pouvoir se faire confiance dans ce cadre-là."