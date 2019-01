Sans-abri : l'Île-de-France à son tour en alerte "grand froid"

L'Île-de-France a à son tour été placée mardi en alerte "grand froid" pour l'hébergement des sans-abri, a annoncé la préfecture d'Île-de-France, alors que la neige est arrivée dans la matinée sur la capitale.

Sept autres départements (Cantal, Ardennes, Haute-Marne, Nord, Eure, Seine-Maritime et Var) avaient activé leur plan "grand froid" lundi dans la soirée. Mardi, 24 départements du centre et du nord étaient toujours placés par Météo France en vigilance orange pour de la neige.

EN DIRECT - Neige et avalanche : 29 départements placés en vigilance orange

298 places d'hébergement supplémentaires. Le plan "grand froid" permet l'ouverture, sur décision des préfets, de places d'hébergement supplémentaires en fonction des températures ressenties et de la situation dans chaque département. Au total en Île-de-France, 298 places "grand froid" (dont 116 à Paris) ont été mobilisées mardi, en supplément des 5.360 places d'hébergement d'urgence déjà ouvertes (dont 2.619 à Paris) depuis le 1er novembre, dans le cadre du plan hiver.

Augmentation du nombre d'écoutants du 115. Les équipes de maraudes, pédestres, véhiculées, nocturnes du Samu social de Paris, de la ville de Paris et des associations ont également été renforcées. "Elles iront à la rencontre de tous les publics et ce dans les zones les moins accessibles y compris le bois de Vincennes ou les quais de Seine", a précisé la préfecture d'Île-de-France dans un communiqué. Par ailleurs, le nombre d'écoutants du 115 (numéro d'urgence pour les sans-abris), constamment saturé, a été augmenté pour répondre aux demandes les plus urgentes.

Chaque soir, 105.000 personnes sont accueillies dans des centres d'hébergement en Île-de-France. Quelque 7.524 places de renfort hivernal ont été identifiées dans la région et 645 places (dont 260 à Paris) mises à disposition dans les haltes de nuit, des structures accueillant les sans-abris tard dans la nuit. En France, 146.800 places d'hébergement sont actuellement ouvertes - soit 5.900 de plus que l'année précédente.