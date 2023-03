Retraites : «On sera dans la rue», les lycéens rejoignent la mobilisation contre la réforme

Une nouvelle journée de mobilisation se profile ce jeudi. Pour l'intersyndicale, l'objectif est de rassembler autant de monde que lors de la manifestation du 7 mars dernier où plus d'un million de personnes avaient défilé dans les rues. Selon Philippe Martinez, leader de la CGT, seule la jeunesse peut contribuer à faire basculer le mouvement contre la réforme des retraites. Les lycéens, peu présents lors des manifestations précédentes, ont décidé d'entrer dans la danse.

Démobilisation à cause du bac

Les lycéens se retrouvent désormais libérés d'un certain poids : leurs épreuves de spécialité sont terminées, la majeure partie du baccalauréat relève entre autres du contrôle continu, et leur dossier Parcoursup est quasiment bouclé.

"Il y a eu une sorte de démobilisation à cause du bac. On devait se concentrer sur notre bac et on est dans une période de stress constant notamment à cause du contrôle continu qui constitue 40% de la note finale. Maintenant que les épreuves sont passées, on sera dans la rue, devant les lycées et on sera d'autant plus déterminés à bloquer", déclare Ephram Strzalka-Beloeil, vice-président du syndicat lycéen La Voix lycéenne.

Un 49.3 contesté par les jeunes

L'usage du 49.3 a également marqué des jeunes qui n'ont jamais manifesté. "C'est réellement à l'opposé de ce que nous apprenons au lycée, c'est-à-dire que la démocratie est le pouvoir par le peuple. Ce que les lycéens voient en allumant leur télé, c'est une crise politique et le gouvernement qui contourne le vote des parlementaires", détaille-t-il.

D'après les estimations de ce syndicat, au moins 300 lycées devraient connaître des tentatives de blocage ce jeudi.