Réparer certains bâtiments sera bientôt remboursé à 100% pour les mairies : "C'est un bol d'oxygène"

REPORTAGE

C'est un texte qui vise à sauver une partie du patrimoine français menacé : le projet de loi "proximité et engagement" est présenté mercredi matin en conseil des ministres. Il doit notamment permettre à certains bâtiments non-classés, en péril imminent, de voir leurs réparations subventionnées à 100%.

Un "arrêté de péril" autour de l'église

À Beauficel-en-Lyons, un village d'à peine 200 habitants dans l'Eure, on est directement concernés par cette nouvelle mesure. Des plaques d'ardoises tombent pratiquement chaque semaine du grand clocher de l'église Notre-Dame, bâtie au 17e siècle. "Il y a une grande urgence avant que le clocher ne finisse par tomber", s'alarme Vincent Martin, adjoint au maire. "Il y a un arrêté de péril prévenant les gens de ne pas trop s'approcher du clocher, surtout quand il y a du vent."

Dans ce village, le montant des travaux est estimé à 1 million d'euros. Malgré les subventions, la commune est aujourd'hui obligé d'en payer 20%, soit 200.000 euros. Avec le projet de loi "proximité et engagement", la notion de minimum à charge devrait disparaître.

Éviter l'endettement sur 30 ans

Cette nouvelle mesure devrait donc permettre au maire d'éviter d'endetter son village sur 30 ans. "C'est toujours un bol d'oxygène, on aura de quoi utiliser cet argent dans d'autres domaines", confie l'édile, Jean-Marc Mouquet. "Il faut sauver le patrimoine mais aussi permettre de continuer à des gens de vivre pour en profiter." Sous entendu, il n'aurait donc plus à choisir entre sauver le clocher et installer des bornes incendies dans son village, d'un budget de fonctionnement de moins de 100.000 euros.