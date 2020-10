Reconfinement : trois livres de recettes pour cuisiner en famille ce week-end

L'époque est au soutien des restaurateurs, qui proposent parfois de la vente à emporter, mais aussi des libraires : alors qu'un nouveau confinement est entré en vigueur face à l'épidémie de coronavirus, beaucoup proposent des services de "click and collect" pour continuer d'acheter des livres malgré les restrictions sanitaires. L'occasion, peut-être d'investir dans des manuels pour cuisiner en famille ces prochaines semaines ! Laurent Mariotte vous a sélectionné trois ouvrages incontournables.

Réviser les fruits et légumes de saison

Premier livre : Le traité de Miamologie en famille, sous-titré "Les fondamentaux de la cuisine à plusieurs mains avec ses marmots", aux éditions 180 degrés. Il propose soixante recettes pour cuisiner avec vos enfants pendant le confinement, classées par saison, mais aussi un calendrier pour réviser les légumes et fruits de saison... Et il y a même une leçon de choses, chaque mois ! Voici celle d'octobre, brièvement résumée : les hommes ont cru que le progrès serait de pouvoir manger de tout, tout le temps, en faisant venir de l'autre bout du monde des fruits d'été en plein hiver... Ils ont réussi ce pari, mais manger des tomates en janvier ne nous réchauffera jamais. Tout comme porter des sandalettes en hiver !

Dans chaque recette, les tâches écrites en bleu sont celles qui peuvent être réalisées par les enfants. Et le livre donne aussi des explications quant au déroulé des recettes : dans la compote de pommes et de coings à la cannelle, par exemple, s'il faut couper les coings en plus petits morceaux, c'est parce qu'ils sont plus fibreux, plus durs, et qu'ils vont donc mettre plus longtemps à cuire.

Se réconforter grâce à la nourriture

Pour les petits et les grands, la cuisine peut aussi être une manière de se remonter le moral en cette période de confinement. C'est ce que propose My Comfort food, de la cheffe Trish Deseine, aux éditions de La Martinière. L'autrice de Je veux du chocolat revient avec des recettes simples, un peu régressive et réconfortante.

Ce sont des mijotés ou des légumes cuits entiers, par exemple. On y trouve par exemple un chou fleur recouvert d'amandes et de harissa, mais aussi de belles sauces et des salades acidulées. Autre idée de recette qui fait du bien au corps et à l'âme : une courge butternut, de saison, taillée en fines lamelles, avec un petit peu de jus d'orange. On la met au four pendant 20 minutes, à 180 degrés. Et à la sortie, on met des morceaux de fromage bleu par dessus.

Se plonger dans les mémoires d'un grand chef

Et pour apprendre à cuisiner, quoi de mieux que de s'inspirer d'un de nos plus grands chefs ? C'est possible grâce à Mémoire de la cuisine française, un entretien entre l'auteur Benoît Peeters et le doyen de nos chefs cuisiniers, qui est aussi le plus jeune dans l'état d'esprit : Michel Guérard. Aujourd'hui âgé de 86 ans, il est l'inventeur de la nouvelle cuisine, aux côtés de Paul Bocuse et de Pierre Troisgros... Ça promet !