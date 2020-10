Reconfinement : sur les marchés, "c'est comme d'habitude"

REPORTAGE

Contrairement à ce qui avait été décidé au printemps dernier, les marchés alimentaires peuvent cette fois restés ouverts pendant le confinement. Europe 1 a arpenté les allées d'un marché parisien, où les habitudes n'ont pas été bouleversés par ce nouveau tour de vis sanitaire.

Les clients patientent dans le calme

Dans les allées d’un marché parisien, les clients sont nombreux à patienter, longuement, devant les étals. Mais cette fois ils ne se jettent pas sur les produits. "Pendant la première vague, au lieu de prendre deux baguettes traditions, les gens en prenaient cinq ou six pour les congeler ! Si on est dévalisé et qu’il n’y a plus rien à midi, ça donne une mauvaise image à la clientèle. Là, on est comme d’habitude", raconte Adelaïde qui tient un stand de boulangerie.

"Ça fait du bien de voir un peu des gens"

"On trouve beaucoup de produits frais qu’on ne trouve pas dans les grandes surfaces", assure Viviane, 72 ans. Pour elle, la relation avec les commerçants est également très importante. "Ça fait du bien de voir un peu des gens de discuter, de les soutenir et de ne pas trop changer nos habitudes", poursuit-elle. Aller au marché sera la bouffée d’oxygène pour certains riverains. Ils espèrent que les marchés resteront ouverts pendant toute la durée du confinement.