Réchauffement climatique : les écoles lilloises en travaux pour «débitumer» les cours de récréation

Face au dérèglement climatique, les cours de récréation changent. À Lille, par exemple, toutes les cours d'écoles sont végétalisées et certaines sont en cours de débitumisation. Actuellement, trois établissements sont en travaux cet été. Le but est de favoriser l'infiltration d'eaux pluviales et de créer des îlots de fraîcheur. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue à Lille dans l'une des écoles qui rénovent leur cour de récréation.

Un écart important de température

Le bruit des pelleteuses résonne dans cette cour d'école. Le goudron et le bitume, c'est fini et place maintenant à des pavés poreux. "L'apport de ces pavés drainant c'est que l'eau est infiltrée à la parcelle. Avant l'eau qui ruisselait était rejetée à l'égout. Là, toute l'eau est stockée sur place", explique Grégory Flament, en charge de la construction énergies durables à Lille. L'objectif derrière ce projet est de remplir les nappes phréatiques et surtout favoriser la climatisation naturelle.

"On a un ressenti qui est de l'ordre de 7/8°C quand même. Lors d'une journée où il fait une forte canicule avec 30-35°C, quand vous rentrez dans la cour d'école, vous avez l'impression de passer à 26,27°C", assure Grégory Flament au micro d'Europe 1. "Il y a ce sentiment de fraîcheur, ajoute-t-il, on respire plus". Pour Charlotte Brun, adjointe au maire, en charge de l'éducation, les établissements ont un rôle à jouer. "Les cours d'école ont leur part à jouer dans l'adaptation au changement climatique. En intervenant sur ces cours d'école, on améliore le cadre de jeu, la cadre d'apprentissage des enfants, le climat scolaire", détaille-t-elle.

Et cela peut bénéficier aux habitants également, car elles seront ouvertes en cas de fortes chaleurs. Trois cours d'écoles plus fraîches sont donc attendues à la rentrée de septembre pour un montant total des travaux d'environ 750.000 euros.