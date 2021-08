Raves-parties : pourquoi plusieurs rassemblements ont eu lieu ce week-end en France

DÉCRYPTAGE

L'appel à organiser des raves-parties partout en France a bien été entendu ce week-end. Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs départements du territoire, avec à chaque fois entre 200 et plus de 1.000 participants. C'est sur les réseaux sociaux que cet appel avait été lancé. Il visait à rendre hommage à Steve Maia Caniço, ce jeune homme de 24 ans décédé en 2019 à Nantes lors d'une intervention policière à la Fête de la musique qui se déroulait dans cette ville.

Des milliers de personnes en Isère

En Isère, environ 6.000 personnes sont venues faire la fête sur une ancienne ZAD au nord de la commune de Saint-Marcellin. Ce sont les voisins qui ont alerté la police, étonnés de voir plus de 1.000 véhicules venir se garer vers la forêt. Un millier de fêtards se sont aussi rassemblés à Honfleur, dans le Calvados, sous le pont de Normandie. Et des scènes similaires ont eu lieu dans plusieurs communes de Bretagne et de Vendée. Ainsi qu'en Mayenne, en Côte d'Or et Gironde.

Cette "Nuit des émeutes", comme les participants l'ont baptisée, avait aussi pour vocation de lutter contre l'interdiction des rave-parties et leur évacuation parfois violente. Cela a récemment été le cas à Redon, en Ille-et-Vilaine, où un jeune a perdu une main en juin dernier.

Des enquêtes ouvertes

Des enquêtes sont désormais ouverte pour déterminer les responsabilités des organisateurs de ces rave-parties.