Si vous refusez d'envoyer votre enfant à l'école, aurez-vous toujours droit aux arrêts maladie ?

Après plus de trois mois de fermeture pour cause de coronavirus, ça y est : les écoles et les collèges vont rouvrir pour tous les enfants scolarisés à partir du 22 juin. C'est l'une des principales annonces faites par le président de la République lors de son allocution du 14 juin. Avec la présence des élèves désormais "obligatoire", Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale, a confirmé sur les ondes d'Europe 1 que le protocole sanitaire serait allégé pour pouvoir accueillir tout le monde.

Mais les parents qui refusent toujours d'amener leurs enfants à l'école pourront-ils continuer à bénéficier des arrêts maladie ?

Les parents devront compter sur leurs congés ou leurs RTT

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé l'allègement du protocole sanitaire et notamment la fin de la règle des 4 mètres carrés entre chaque élève. Fort de cet allègement qui doit permettre le retour de tous les enfants à l’école, le motif d’activité partielle pour la garde d’enfant de moins de 16 ans ne sera plus possible.

Si les parents refusent d’envoyer leurs enfants à l’école, c’est donc sur leurs congés ou RTT qu’ils devront compter.