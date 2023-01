Quasi de veau clouté aux anchois de Julia Sedefdjian

Ingrédients

1 quasi de veau de 850 g environ

12 filets d’anchois

1 branche de thym

2 gousses d’ail

Huile d’olive

Sel, poivre

Incisez légèrement la viande dans la longueur avec un couteau. A l’aide d’une aiguille, piquez le quasi de veau dans la longueur en introduisant les filets d’anchois (roulés sur eux-même à la pointe de la pique).

Préchauffer le four à 190°C. Faites chauffer l’huile et ajoutez les gousses d’ail pelées et éclatées et la branche de thym.

Une fois l’huile bien chaude, faites colorer la viande sur toutes les faces, comptez environ 4 minutes. Hors du feu, laissez reposer la viande 15 min puis enfournez-la pour 4 minutes.

Taillez la viande et servez avec des légumes rôtis de saison (céleri, courge, carottes, etc.).