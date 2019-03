Pyrénées-Orientales : le Parti communiste suspend un élu accusé de viol

La direction nationale du Parti communiste a annoncé lundi soir dans un communiqué qu'elle suspendait un adhérent, élu au conseil municipal de Blois. Celui-ci est accusé de viol par la coordinatrice du Mouvement des jeunes communistes des Pyrénées-Orientales, rapporte L'Indépendant.

Une plainte pour viol contre un membre du PC. Léa Tytéca, 22 ans, a déposé plainte pour viol en octobre dernier. Elle accuse cet élu communiste de Blois de l'avoir agressée dans la nuit du 14 au 15 juillet 2016 à Paris, en marge du bal des étudiants communistes. Samedi dernier, elle a raconté sur son compte Twitter qu'il était son "ami", qu'elle lui faisait confiance et qu'elle avait "longtemps culpabilisé à ce sujet".

Il y maintenant plus de 2 ans et demi, Alexis Bouchou m'a violé. Il était mon camarade, et même si j'ose dire mon ami. Je lui faisais confiance. J'ai longtemps culpabilisé à ce sujet d'ailleurs. Avant de comprendre que je n'avais pas à culpabiliser. Car je n'ai rien fais de mal.