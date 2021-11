Pour Noël à Bordeaux, pas d'arbre mort mais un sapin de verre et d'acier

Pour les fêtes, la ville de Bordeaux va ériger un sapin monumental fait de verre et d'acier recyclés, a annoncé lundi le maire EELV Pierre Hurmic, vertement critiqué il y a un an pour son refus d'installer "un arbre mort" avant Noël. "Il y aura un sapin de Noël à Bordeaux cette année. Je pense que les Bordelaises et les Bordelais seront très contents et que la page d'une polémique inutile est définitivement tournée", a annoncé lundi Pierre Hurmic devant la presse en mairie. Ce nouveau sapin monumental, de 11 mètres de haut et cinq mètres de diamètre, sera constitué uniquement "de verre et d'acier recyclés et recyclables", façonnés par "des artisans locaux", a détaillé le maire de Bordeaux.

Il habillera du 11 décembre au 2 janvier la place Pey-Berland, au cœur de la ville, où trônait l'habituel sapin de Noël avant sa suppression par la nouvelle équipe municipale en 2020. L'œuvre devrait être réinstallée durant les cinq prochaines fêtes de fin d'année et "coûtera annuellement moins cher" que les 60.000 euros dépensés pour "le sapin éphémère qui était en place à Bordeaux auparavant", a défendu Pierre Hurmic, sans donner plus de détails sur le coût total de la structure.

Un sapin démontable et remontable

Selon son concepteur, le designer bordelais Arnaud Lapierre, l'œuvre d'art de couleur émeraude, "démontable et remontable comme un kit Ikea", changera régulièrement d'aspect grâce à "ses reflets" et à des "jeux de lumière intérieurs" renouvelés. Une première version éphémère de ce sapin de verre, haute de six mètres, avait été présentée en décembre dernier par la ville de Saint-Pétersbourg en Russie. A l'automne dernier, le maire de Bordeaux avait suscité la polémique quand il avait annoncé la fin du sapin de Noël municipal illuminé, le qualifiant d'"arbre mort" et "onéreux".

Une période "dure à vivre, j'ai reçu des menaces de mort très précises", a rappelé lundi Pierre Hurmic. "La page est définitivement tournée et j'en suis très heureux" a-t-il ajouté.