Pour la prévention des noyades : "J'apprends à nager", une formation accessible dès 4 ans

Plus d'une centaine de personnes sont mortes par noyade depuis le début de l'année 2019. Sur le seul mois de juillet, 60 décès ont été enregistrés, soit une augmentation de 30% en un an. Les jeunes de moins de 13 ans sont particulièrement concernés. Pour éviter de tels drames, des dispositifs sont mis en place comme "J'apprends à nager". Lancé à l'échelle nationale en 2015, il a bénéficié à plus de 300.000 jeunes de moins de 12 ans.

À la piscine Lothaire de Metz, ce dispositif est accessible dès l’âge de 4 ans. Dans ce bassin, chaque jour une douzaine d’enfants apprennent à nager. Chacun bénéficie de dix heures gratuites, à utiliser quand il le veut.

"Ça apporte de l’aisance, du plaisir, et donc de la sécurité"

Au bord du bassin, le maître-nageur Arnaud Hurstel les encadre. Après les avoir testés, il forme des groupes de niveau. À chaque session, la moitié des enfants ne sait pas nager, déplore-t-il. "On essaye de les orienter vers un 50 mètres avec du crawl et du dos", explique-t-il, mais aussi "des immersions à la recherche d’objets". "On a mis en place un parcours un peu plus facile pour ceux qui n’y arriveraient pas, avec les mêmes étapes mais sur seulement 25 mètres."

Mis en confiance, les enfants se sentent à l’aise dans l’eau. "Ça apporte de l’aisance, du plaisir, et donc de la sécurité", assure le maître-nageur. À l’issue de la formation, les petits nageurs reçoivent un diplôme qui garantit l’apprentissage des fondamentaux de la natation. Pour ceux qui veulent continuer à progresser des stages supplémentaires sont proposés. Les plus motivés peuvent même intégrer le club de natation de la piscine.

Prudence toutefois : lors des baignades, la présence d’au moins un adulte reste nécessaire, que l'enfant sache nager ou non, surtout lorsqu'il s'agit des plus jeunes.