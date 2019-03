Pollution en Isère : Lactalis autorisé à construire une station d'épuration pour sa fromagerie

Le maire d'une commune de l'Isère où une fromagerie Lactalis est poursuivie pour ses rejets d'effluents dans une rivière, a accepté de l'autoriser à construire sa propre station d'épuration, ce qu'il refusait jusque-là, en dénonçant des pressions de l'État.

Depuis le début de l'affaire, le maire de Saint-Just-de-Claix se battait pour que la fromagerie "L'Étoile du Vercors", propriété de Lactalis depuis 2011, se raccorde à la station d'épuration communale afin de cesser de polluer la rivière Isère.

Le maire dit avoir cédé à la "pression des services de l'État"

Dans un communiqué évoqué samedi par le quotidien régional Le Dauphiné Libéré, Joël O'Baton explique avoir cédé face à la "pression des services de l'État", qui lui enjoignaient depuis des mois de concéder à l'entreprise le droit de construire sa propre installation. "Je sors de ces huit années de bras de fer complètement épuisé et informe le conseil municipal que (...) je signerai ce permis de construire pour éviter le blocage de l'ensemble de la commune en termes d'urbanisme et surtout pour faire cesser la pollution émise par Lactalis", explique-t-il. "On est en compromis pour signer courant avril", a-t-il précisé.

Joël O'Baton, qui souhaitait soumettre la question aux habitants de sa commune lors d'une consultation publique le 30 avril, jette finalement l'éponge, estimant que le débat est "muselé par l'ultime action" du préfet de l'Isère. L'élu rapporte que dans une lettre du 25 mars, le préfet de l'Isère a pointé l'illégalité de cette consultation et invité la commune "à l'abandonner" sous menace de poursuites devant le tribunal administratif.

Une fromagerie suspectée de polluer une rivière depuis 20 ans

Installée à Saint-Just-de-Claix, la fromagerie est poursuivie depuis 2017 par la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (Frapna), notamment pour "jet ou abandon de déchets dans les eaux superficielles". Le tribunal correctionnel de Grenoble doit rendre sa décision le 8 avril.

Entreprise de fabrication, d'affinage et de commercialisation de fromages, "L'Étoile du Vercors" rejette depuis sa création ses eaux usées industrielles non traitées directement dans l'Isère. En 2000, l'entreprise avait demandé son raccordement à la station d'épuration de la communauté de communes alors en construction, avant de demander en 2014 à construire sa propre installation de traitement. Ce que la commune lui avait refusé depuis à quatre reprises, une position "incompréhensible et inadmissible" pour Lactalis.