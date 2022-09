Pédrocriminalité dans l'Église : l'instance de réparation a statué sur 40 demandes

L'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation (Inirr) a statué sur 40 dossiers de victimes de pédocriminalité dans l'Eglise, affirme la présidente de cette instance, qui précise que "plus de 700" situations attendent d'être prises en compte. "Aujourd'hui, près de 40 décisions sont rendues dont près de 30 avec un volet financier", écrit Marie Derain de Vaucresson, présidente de l'INIRR dans une lettre datée de jeudi, adressée aux victimes ayant ouvert un dossier et dont l'AFP a eu copie.

Selon elle, "à ce jour, 138 situations ont été prises en compte (ont commencé à être évaluées par ses équipes, ndlr) (...). C'est encore trop peu, bien trop peu face aux centaines qui attendent (plus de 700)", ajoute la responsable de cette instance destinée aux victimes de prêtres ou de laïcs dans divers lieux d'Eglise (hors congrégations).

Des réparations versées

"Certaines et certains (victimes, ndlr) ont manifesté leur mécontentement face à l'attente imposée et je le comprends sans réserve", reconnaît-elle, ajoutant: "Il faut du temps pour bien faire ce que nous faisons et il en faudra encore pour absorber les situations". Au 1er juin, elle avait précisé que l'Inirr aurait statué sur 10 dossiers à la fin du premier semestre.

Le 10 juillet, le Fonds de secours et de lutte contre les abus sur mineurs dans l'Église catholique (Selam), la structure qui verse les réparations financières une fois rendues les décisions de l'Inirr, avait annoncé avoir procédé au versement de six réparations financières, sans préciser les montants. Dans sa lettre aux victimes, Marie Derain indique par ailleurs qu'une secrétaire générale - Florence Gavirey - rejoint son équipe et que des recrutements sont "en cours" pour étoffer cette dernière.

"Une opacité totale de fonctionnement"

Dans une réponse à Marie Derain, transmise à l'AFP, François Devaux, co-fondateur de l'association de victimes lyonnaises La parole libérée (aujourd'hui dissoute) a regretté les "lenteurs du processus". Il a aussi dénoncé "la méthode de barème" utilisée pour évaluer le montant des réparations financières ainsi que l'"opacité totale de fonctionnement", de l'instance.

"Vous appliquez un processus de réparation auprès de victimes, dont la dignité a été durablement souillée, sans même avoir interrogé le bon sens de votre protocole", écrit-il. L'Inirr, créée par l'épiscopat en novembre 2021, propose des réparations, qui, lorsqu'elles comprennent un volet financier, sont évaluées à partir de "trois échelles de gravité" et peuvent aller jusqu'à 60.000 euros.