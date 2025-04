Pascal Praud et vous - Drapeaux en berne pour la mort du pape François : «Ce sont les racines chrétiennes de la France que l'on célèbre»

Pour le jour des funérailles du pape François samedi, la France va mettre ses drapeaux en berne sur les bâtiments publics. Si cela choque l'ex-élu insoumis Alexis Corbière, un auditeur de l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, justifie cette démarche. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Les drapeaux seront mis en berne samedi sur les bâtiments publics de France, pour rendre hommage au pape François, dont les funérailles seront célébrées. Une démarche saluée par Vincent, auditeur d'Europe 1 et catholique peu pratiquant. "On l'avait déjà fait pour Jean-Paul II, donc il n'y a pas de raison de ne pas faire perdurer cette récente tradition. Ce sont les racines chrétiennes de la France que l'on célèbre d'une certaine façon", affirme-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous.

L'auditeur reproche également au député Alexis Corbière d'avoir évoqué une "laïcité à géométrie variable". "Il a une indignation à géométrie variable parce que quand le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot était présent à la rupture du jeûne à la Grande mosquée de Paris, il n'a pas fait d'intervention similaire", rappelle-t-il.