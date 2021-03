Parcoursup : attention, c'est le dernier jour pour valider ses vœux

Après ce soir, il sera trop tard. Les élèves de terminale ont jusqu'à ce jeudi minuit pour formuler leurs voeux sur Parcoursup. Mais avec la crise sanitaire liée au Covid-19 et l'annulation de tous les salons étudiants en présentiel, des portes ouvertes dans les BTS, écoles et universités, il n'a pas été simple cette année pour ces futurs étudiants de se projeter et de faire des choix.

"Je ne suis vraiment pas sûre de mon orientation"

Comme Alexia, qui doit passer son bac à la fin de l'année, ils sont beaucoup à avoir longtemps hésité. Si la jeune fille a bien formulé à temps ses dix vœux sur la plateforme Parcoursup, elle n'est pas sereine pour autant. C'est lors des vacances de Noël qu'elle a finalement décidé qu'elle voulait faire du Droit, pour peut-être devenir commissaire de police. Mais elle le reconnaît, sans avoir vraiment pu échanger sur ce métier, les choses ne sont pas si claires.

"Je ne savais pas exactement ce que je pouvais faire après le Droit, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué parce qu'il n'y a pas eu de salons en réel et on ne pouvait pas spécialement parler à des étudiants...Donc je ne suis vraiment pas sûre de mon orientation", admet la jeune fille.

"Beaucoup d'appréhension et d'angoisse"

Un stress propre à cette année et au contexte de crise sanitaire qui l'entoure, auquel Solenne Ogier, psychologue de l'Education nationale spécialisée en orientation, a justement dû répondre. "On a eu une demande très importante de rendez-vous dans les Centres d'Information et d'Orientation. Et on voit bien qu'il y a beaucoup plus d'appréhension et d'angoisse", constate la spécialiste.

Pour ceux qui n'ont toujours pas réussi à formuler leurs vœux à quelques heures de la "deadline", Solenne Ogier, conseille d'élargir au maximum les formations demandées en prenant en compte le fait que plusieurs voies peuvent exister pour arriver au même métier. Car après ce jeudi soir minuit, il sera impossible de rajouter des vœux. Les futurs étudiants pourront seulement en supprimer certains.