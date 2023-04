Pâques : dans la Loire, un chocolatier fait gagner un œuf en or massif

À Bourg-Argental dans la Loire, il y aura cette année un chanceux ou une chanceuse pour qui la chasse aux œufs sera inoubliable. À l'occasion de la fête de Pâques, manger une poule, une cloche ou un lapin en chocolat dans cette commune de près de 3.000 habitants, peut permettre de découvrir un véritable trésor. Un chocolatier de la ville a en effet glissé une petite clef dans un de ses produits, et celle-ci peut permettre de gagner un œuf en or massif, d'une valeur de 2.000 euros.

"On s'est inspiré de la Fable de La Fontaine, la Poule aux Œufs d'Or", concède Julien Taboury, patron de la chocolaterie La Fabrique de Julien et auteur de cette idée originale. "On a caché une petite clef. Elle peut être n'importe où, dans un paquet, ou aussi dans un produit où il y a des petites fritures, des pralinés...", glisse-t-il à destination des gourmands.

La clef s'est-elle glissée dans ces œufs en chocolat ?

Crédits : Jean-Luc Boujon/Europe 1

"Ça peut être sympa !"

Le chocolatier explique que cette clef "ouvre le coffre où est précieusement gardé l'œuf en or". Ce dernier "est en or jaune", décrit Julien Taboury. "On a travaillé avec la maison Garel, un bijoutier-joailler de la région, qui a fait réaliser sur mesure par ses ateliers cet œuf qui est entièrement en or et qui a sa petite coupelle en argent pour le soutenir. Il a la taille d'un œuf en chocolat", poursuit le chocolatier, estimant qu'il s'agit là d'un beau cadeau. "Cela peut mettre du beurre dans les épinards pour celui qui va le trouver."

Crédits : Jean-Luc Boujon/Europe 1

Tout cela donne effectivement très envie aux clients de la chocolaterie. "Ça peut être sympa ! Le mieux, c'est d'acheter le magasin et d'ouvrir tous le œufs !", s'exclame une première cliente au micro d'Europe 1. Suivie d'une autre, toute aussi enthousiaste : "La fameuse clef ? Oui je suis au courant. Si on l'a, c'est le jackpot c'est ça ? En tout cas, cela ferait un joli cadeau : ça serait joyeuses Pâques, du coup !"

Des clients qui se pressent en grand nombre depuis quelques jours dans la boutique de cette petite commune de la Loire.