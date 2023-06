Orages : la vigilance orange levée dans les sept départements concernés

Météo France a levé ses vigilances orange pour orages jeudi en fin de journée, tandis que 52 départements restaient en vigilance jaune pour orages, pluie-inondation et/ou crues. "Le système orageux très actif qui a balayé le centre-est (jeudi) après-midi, s'évacue hors de nos frontières en se déstructurant. A l'arrière, des averses de plus faible intensité se mettent en place mais sans caractère de gravité et ne justifiant pas le maintien en vigilance orange", a expliqué Météo-France dans un communiqué.

Sept départements étaient encore concernés

L'organisme avait placé 11 départements en vigilance orange orages jeudi matin, puis réduit ce chiffre à sept (Ain, Ardennes, Drôme, Isère, Rhône, Savoie et Haute-Savoie) en milieu d'après-midi. "Ces orages, mobiles, ont été associés à de fortes intensités pluvieuses, ponctuellement de la grosse grêle et de violentes rafales de vent dépassant souvent les 100 km/h. On a ainsi relevé 106 km/h à Annecy, 112 km/h à Saint-Geoirs, 126 km/h à Chambéry. De très fortes intensités de précipitations ont été enregistrées allant jusqu'à 30 mm en moins de 15 minutes", a précisé Météo-France.

Les départements en vigilance jaune jusqu'à minuit sont désormais au nombre de 52. Y échappent essentiellement la Corse, le pourtour méditerranéen et tout le nord-ouest du pays. Mercredi soir, les orages ont provoqué quelques dégâts et de nombreuses annulations dans le cadre de la Fête de la musique, notamment à Bordeaux, Biarritz, Pau, Bourges ou Clermont-Ferrand. Une femme de 92 ans a été retrouvée morte dans les décombres de sa maison détruite par un incendie, jeudi à Sainte-Féréole (Corrèze), tandis qu'un violent orage touchait la commune, a-t-on appris auprès des secours et de voisins.