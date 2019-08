Orages : plus aucun département en alerte orange

La vigilance orange pour orages violents des sept départements de l'Est de la France où elle avait été maintenue, a été levée par Météo France samedi.

26 départements en alerte vendredi

L'alerte a donc été levée sur l'Ain, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, et le Territoire-de-Belfort. Vingt-six départements de l'Est et du centre de la France, allant de la Haute-Garonne aux Ardennes, avaient été placés en vigilance orange vendredi, en milieu de matinée, en raison d'un risque d'orages "violents". Dans la journée, les premières cellules orageuses qui se sont déclenchées sur l’Île-de-France se sont décalées vers la Champagne et les Ardennes en s'intensifiant, puis sur la Lorraine et sur le nord de l'Alsace.

Un temps plus calme samedi

Ces orages ont occasionné de fortes précipitations, de la grêle, et des rafales de vent souvent comprises entre 80 et 100km/h. Selon les prévisions de Météo-France, le temps sera plus calme samedi. Il restera pluvieux en matinée du Massif central à l'Alsace. Quelques averses résisteront sur les contreforts des Alpes à la mi-journée. Le vent sera encore sensible sur le Nord-Ouest avec des rafales entre 60 et 70 km/h, jusqu'à 90 km/h sur le littoral du Pas-de-Calais.