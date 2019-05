"On a déjà ramassé quatre trottinettes électriques" : opération nettoyage du Vieux-Port de Marseille

REPORTAGE

"La pêche est toujours bonne ici", se désole l'une des volontaires, venue aider à "nettoyer" le Vieux-Port de Marseille, samedi matin. "C'est lamentable ce qu'on trouve dans ce port. On a quand même ramassé quatre trottinettes électriques..." En une matinée, pas moins de sept tonnes de déchets seront exhumés par les bénévoles.

"Les gens jettent des verres, comme ça !"

Dans ces eaux troubles, ils trouvent de nombreux stigmates des fin de soirée dans le centre-ville. "Les gens sont un peu éméchés et jettent des verres comme ça !", note Christian, venu participer au grand ménage. Le Marseillais préfère ironiser : "Je vais essayer de téléphoner avec mon dernier Iphone, une acquisition magnifique... Mais je pense que la batterie est un peu abîmée. On va devoir recycler !"

Les rotations se multiplient pour les plongeurs, qui doivent composer avec une visibilité limitée."C'est sale, c'est très sale", explique l'un d'entre eux. "On ne voit pas le sol d'origine, il y a une épaisseur de vase, une épaisseur d'ordures, une épaisseur de vase, des pneus... Ça ne s'arrête pas."

"On vient de trouver un pistolet"

À quai, les bénévoles font l'inventaire et vont de surprise en surprise. "On vient de trouver un pistolet", souffle l'un d'entre eux. "Je ne sais pas si c'est un vrai ou un pistolet à plomb, mais en tout cas il est lourd." Celui-ci est mis de côté, tandis que les déchets les plus imposants, barrières et pans métalliques, sont évacués en camion, sous le regard de volontaires demandeurs de plus d'opérations de ce genre.