Les trottinettes électriques davantage encadrées : "Une bonne chose", pour les professionnels du secteur

INTERVIEW

La réglementation était attendue depuis l'explosion des trottinettes électriques. Par un futur projet de décret finalisé par la ministre des Transports Elisabeth Borne, le gouvernement va mettre en place une série de mesures modifiant le Code de la route pour durcir la réglementation des engins électriques motorisées. "Une bonne chose", explique Fabrice Furlan, président de la Fédération des professionnels de la micro-mobilité (FP2M), au micro d'Europe 1, estimant que cela permettra de "donner un cadre de jeu pour une bonne cohabitation entre les vélos, les piétons, et les trottinettes électriques".

"C'est une bonne chose, et c'était un besoin, car il n'y avait pas de réglementation qui clarifiait les lieux d'usage pour les trottinettes électriques", réagit Fabrice Furlan, alors que le projet de décret met notamment en place une amende de 135 euros en cas de circulation sur les trottoirs. "C'est un peu comme en voiture, si vous n'avez pas un Code de la route qui vous permet de savoir où circuler, ça devient anarchique", poursuit-il.

Une amende de 135 euros en cas de circulation sur le trottoir

Cette nouvelle réglementation "attendue depuis pas mal de temps", permettra de "donner un cadre de jeu pour une bonne cohabitation entre les vélos, les piétons, et les trottinettes électriques", explique encore le président de la FP2M.

Enfin, Fabrice Furlan se réjouit que le projet de décret aborde aussi "la partie sécuritaire", comme le port du casque pour les moins de 12 ans, le port d'éclairages (les trottinettes devront notamment avoir des feux avant et arrière), ainsi que "les similitudes liées au vélo". "On sera sur les mêmes vitesses à maximum 25 km/h sur les pistes cyclables, les zones 30, et la chaussée", indique-t-il.