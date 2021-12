Nouvel An : quelles mesures les Français doivent-ils respecter ?

DÉCRYPTAGE

Un réveillon sous le signe du Covid . Comme l'année dernière, les Français célèbreront ce soir le passage à la nouvelle année dans des conditions particulières. S'il n'y a pas de couvre-feu, d'autres mesures devront être respectées. Europe 1 fait le point sur les interdits du 31 .

Pas de jauge dans les fêtes

Déjà, vous n'aurez pas besoin de passer la soirée à surveiller votre montre puisqu'il n'y a pas de couvre-feu général vendredi soir. Cette hypothèse avait été envisagée, puis écartée par le gouvernement. Autre différence par rapport à l'an dernier : l'absence de jauge pour les fêtes. Dès lors qu'elles sont privées, personne ne viendra contrôler le nombre de participants à une soirée.

Regroupements interdits

Les bars et restaurants restent ouverts, mais ils doivent baisser le rideau à 2h du matin dans quinze départements, notamment en Ile-de-France, en Charente-Maritime et en Indre-et-Loire. Et, pas question de finir son verre sur le trottoir. Les regroupements et la consommation d'alcool sont interdits sur la voie publique. Enfin, pas d'exception pour la Saint-Sylvestre, toutes les pistes de danse restent fermées.