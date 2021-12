Nouvel An : musique, lustres, paillettes... les cabarets prêts à faire la fête

REPORTAGE

Un réveillon du 31 une nouvelle fois marqué par la pandémie. Interdiction de danser dans les bars, boîtes de nuit fermées... Si l'heure n'est pas vraiment à la fête en France, il sera malgré tout possible de profiter de sa soirée du réveillon au cabaret ! A Vieux-Berquin, dans le Nord, le Grand Cabaret est déjà prêt à accueillir ses 250 invités.

"On a besoin de tourner la page"

Lustres empire au plafond, bouteilles de vin et cotillons sur les tables... Le Grand Cabaret de Vieux-Berquin est dans les starting blocks pour le réveillon ce soir. Les magiciens et les danseurs répètent leur show avant que les invités arrivent.

"Plumes, strass, paillettes... il faut faire la fête ! La vie continue", s'enthousiasme Patrice Chevalier, le gérant du Grand Cabaret. Pour lui, impossible de ne pas faire la fête un 31 décembre, Covid ou pas. "On a besoin de tourner la page", confie-t-il sur Europe 1. Il y aura malgré tout des annonces tout au long de la soirée pour rappeler les gestes barrières. Gels, masques, ventilation : tout est au point pour éviter la propagation du virus.

Pas de danse

Mais il reste une interrogation : comment va être la soirée du 31 sans la partie dansante ? "C'est vrai que quand on faisait le décompte, tout de suite on partait sur la musique", se souvient Patrice Chevalier. "Là, on va lancer des cotillons en restant plus ou moins assis sur sa chaise. Ça va faire bizarre", déplore-t-il.

On va célébrer d'une autre manière la nouvelle année, explique le gérant, qui s'attend tout de même à devoir fermer à nouveau dès le début du mois de janvier.