Notre sélection de rosés pour accompagner vos plats gastronomiques

Depuis quelques années, les ventes de rosé explosent. Notamment en terrasse avec l'arrivée des beaux jours. Pourtant, sa réputation reste à faire. En effet, il est souvent sous-estimé, renvoyé à une image de vin bon marché. Mais comme pour toute chose, il y a une exception à la règle. C'est ce que nous démontre Olivier Poels dans l'émission de Laurent Mariotte, La Table des bons vivants, en proposant deux grands crus pour accompagner vos plus grandes recettes.

Le Tavel, du corps et de la structure

"Pour commencer, je vais vous proposer un rosé du Sud, mais pas un Bandol", explique le chroniqueur. "C'est un rosé moins connu, le rosé de Tavel. Les vignes sont dans le sud de la vallée du Rhône et c'est une appellation qui a une particularité, c'est qu'on n'y produit que du rosé. Autre particularité : le vin est très foncé et ressemble presque à du vin rouge." En bouche, le Tavel a du corps et de la structure.

Autre avantage, il se garde. "On peut le conserver entre trois et cinq ans pour avoir une complexification des arômes qui va être absolument passionnante." À l'inverse des autres rosés qu'il ne vaut mieux pas oublier dans sa cave pour éviter d'avoir de mauvaises surprises lors de la dégustation.

Le Pineau d'Aunis, des notes poivrées

Le Pineau d’Aunis est l'un des plus anciens cépages du Val de Loire qui produit des grains noirs à jus blanc. "C'est un rosé gris, aromatique, aux notes poivrées", décrit Olivier Poels. "Il accompagne parfaitement les plats relevés ou les produits de la mer. Par rapport au Tavel, on est sur une couleur beaucoup plus claire."

En bouche, c’est un vin souple légèrement acidulé, le vin d'été par excellence. Tout comme le Tavel, c'est un rosé qui se conserve mais un peu moins longtemps, jusqu'à deux ans maximum. De quoi faire entrer le rosé dans notre cave.