Noël : pour les traiteurs aussi, c'est le grand rush !

REPORTAGE

Une journée marquée d'une pierre blanche pour les traiteurs. Pour le jour du réveillon de Noël, les professionnels mettent le paquet pour servir leurs clients, avides de proposer de bons plats pour les fêtes. Europe 1 s'est rendue chez Bruno Jeusselin, traiteur dans le 7e arrondissement de Paris, prêt à accueillir ses clients. "On est complètement prêts ! Si ce n'était pas le cas aujourd'hui, à cette heure-là, c'est mort !", sourit le professionnel.

"Il y a toujours des clients retardataires"

Depuis 3 heures du matin, les fours sont allumés dans le magasin. L'odeur de chapon doré remplit la cuisine. Concentrés, les chefs tranchent les pâtés en croûte, taillent les légumes, rissolent les pommes de terre. Un véritable ballet de tabliers blancs qui se croisent, portant des plats d'où dépassent des pinces de langouste ou encore des montagnes de foie gras, le produit phare des fêtes. "Les vitrines sont magnifiques, bien remplies. On attend nos clients de pied ferme", commente Bruno Jeusselin.

Le traiteur s'apprête à servir ses clients toute la journée. "Il y a toujours des retardataires, il y en a même qui viennent à la dernière minute. Une heure avant le repas du réveillon, il y en a qui vont nous demander quelque chose. Mais nous, on est là. Mon rêve, ce serait de manquer de marchandises !", sourit le gérant parisien, qui reste ouvert jusqu'à 20 heures.

Le foie gras, la valeur sûre du réveillon

Et parmi les produits les plus demandés, "bien sûr, le foie gras", indique-t-il. "Il y a le saumon fumé, les langoustes, mais le foie gras reste le produit phare quand même", explique Bruno Jeusselin. Le traiteur se prépare donc au rush ce 24 décembre, et donne également rendez-vous pour le 31, pour le réveillon du jour de l'An.