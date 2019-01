Neige : six départements placés en vigilance orange

Après le passage en France mercredi de la dépression Gabriel, six départements étaient toujours placés jeudi en vigilance orange par Météo-France.

Quels départements ? Les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées sont concernés par une vigilance orange aux avalanches alors qu'une vigilance à la neige et au verglas a été décidée dans le Nord, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et la Somme.

"Sol enneigé". Météo-France prévoit "un nouvel épisode neigeux qui nécessite une vigilance particulière". "Les températures sont négatives sur le nord du pays avec un sol enneigé rendant les chaussées glissantes. Du brouillard givrant peut localement déposer une couche de glace supplémentaire", est-il détaillé dans le bulletin publié à 6 heures.

Redoux des températures=avalanches. Côté Pyrénées, le redoux des températures accompagné d'une perturbation pluvieuse explique le risque accru d'avalanches.