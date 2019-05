Muriel a fait une cure ayurvedique en Inde : "Mon intestin était totalement purifié"

VOS EXPÉRIENCES DE VIE

En proie à de nombreux problèmes de santé à cause de son mode de vie, Muriel a réussi à se rétablir grâce à une cure ayurvedique en Inde. L'ayurveda est une médecine traditionnelle indienne basée sur l'harmonie entre le corps et l'esprit. Elle raconte à Olivier Delacroix sur Europe 1 en quoi cela lui a été bénéfique.

"J'étais grande consommatrice de massages chinois et je suis partie apprendre à masser en Thaïlande. J'ai eu envie d'aller plus loin que les techniques externes, j'ai eu envie de comprendre la santé d'un point de vue global. C'est à ce moment-là que j'ai entendu parler d'ayurveda qui est un système complet de compréhension et d'interprétation, et aussi de soin du corps.

"J'étais dans un cycle assez délétère qui affectait mon moral, mon énergie"

J'étais très sédentaire, assise de longues heures devant des écrans. J'avais donc aussi tendance à un peu trop manger, à surcharger ce qu'on appelle le feu digestif en ayurveda. De ce fait, j'avais une très mauvaise flore intestinale, avec pour conséquence des cystites chroniques, de maux de rein et aussi une mycose à l'ongle des pieds, qui était douloureuse même si elle n'était pas visible. J'étais vraiment dans un cycle qui était assez délétère et qui finissait, les mois passant, par affecter mon moral, mon énergie.

>> De 15h à 16h, partagez vos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Retrouvez le replay de l'émission ici

Il m'a été conseillé d'utiliser mes vacances en Inde pour aller en cure ayurvedique. J'ai été recommandée pour aller dans une institution très connue. Le résultat, c'est que je suis ressortie et je n'avais plus ces douleurs douleurs de rein, je n'avais plus de cystites, mon intestin était totalement purifié.

"Le Shiro Dhara est extrêmement bénéfique"

Le Shiro Dhara, le soin royal en ayurveda, est extrêmement bénéfique. C'est un filet d'huile chaude, de l'huile médicalisée, c'est-à-dire qui a pris les propriétés des plantes avec lesquelles elle a été en contact, et qui va balayer le front de gauche à droite et stimuler le troisième œil. Ça, ce sont des interprétations anciennes mais du point de vue de l'équilibre neurologique, ça va apporter un apaisement.

Aujourd'hui, je ne vais pas faire un auto-massage Abhyanga à l'huile de sésame quotidiennement. Par contre, quand je suis en fin de semaine, je peux m'autoriser d'avoir plus de temps et d'avoir l'application pendant un certain nombre d'heures de cette huile de sésame ou bien de faire des bains d’huile de coco sur les cheveux, ce qui nourrit le cuir chevelu et rend le cheveu brillant. J'assume de ne pas avoir de teinture, je garde mes cheveux poivre et sel qui sont très longs et de bonne qualité parce que j'ai aussi ce rituel de mettre de l'huile de coco dessus."