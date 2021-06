Mohamed Cheikh : "J'ai cuisiné pour David Beckham"

Sur M6, le 9 juin dernier, Mohamed Cheikh remportait après des semaines de compétitions la 12e saison de Top chef. Avec un chèque de 54.000 euros en récompense, le jeune chef fourmille d'idées. Parmi elles, l'ouverture d'un prochain restaurant et la sortie d'un livre de recettes en 2022, comme il l'a confié à Laurent Mariotte dans l'émission La table des bons vivants sur Europe 1. Pour l'occasion, le cuisinier est également revenu sur le chemin qu'il a parcouru et a partagé quelques anecdotes professionnelles. Parmi elles, sa rencontre avec David Beckham.

Cuisine et Fifa

Quand Laurent Mariotte demande à Mohamed Cheikh pour qui il a été le plus fier de cuisiner, la réponse est rapide et a de quoi impressionner : David Beckham. "Je me suis occupé de l’anniversaire de son fils, qui avait 7 ans à l’époque, au Royal Monceau. C’était un après-midi où j’étais en mise en place, et le chef exécutif était en galère. Il m’a dit 'Viens, j’ai besoin de toi, il y a la famille Beckham, il faut que tu m’aides.' Et j’ai passé un super beau moment avec eux."

Le repas était plutôt simple. "On lui a fait un petit cocktail avec plein de petits tapas. J’ai découpé le gâteau d’anniversaire et on a pris soin d’eux", explique Mohamed Cheikh. Les repas les plus simples sont parfois les meilleurs. "L'autre événement qui m'avait impressionné ce jour-là, c'est qu'ils jouaient à Fifa sur l'écran de cinéma de l'hôtel. Je n'avais qu'une envie, jouer avec eux. Mais bien évidemment, je ne pouvais pas." Un esprit consciencieux qui lui a sans nul doute parmi d'arriver jusque-là.