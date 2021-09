Mobilisation de 42.000 chasseurs : une véritable "démonstration de force"

REPORTAGE

Une mobilisation massive. À sept mois de l'élection présidentielle, les chasseurs étaient 42.000 à défiler partout en France pour protester contre l'interdiction de certaines techniques traditionnelles de chasse d'oiseaux, jugées illégales par le Conseil d'Etat. Maximilien Carlier, reporter pour Europe 1, était à Amiens, où 12.000 manifestants ont crié leur colère. Reportage.

"Nous sommes régulièrement attaqués"

À Amiens, le défilé était bruyant, mais pacifique. "C'est une grosse réussite, une véritable démonstration de force", s'est félicité Nicolas, un chasseur, au micro de Maximilien Carlier. "Moi, j'ai assisté à des manifestations, notamment à Paris, en 1998, où il y avait beaucoup de déchets. Mais là, cette année, on a pu constater que les chasseurs respectent aussi les villes". Les chasseurs se sont mobilisés pour défendre les chasses traditionnelles mais aussi la ruralité. " Je pense qu'il y a un monde qui se crée entre le monde de la ville et le monde de la campagne", a constaté Gérard, un des manifestants. "Nous sommes régulièrement attaqués. Il faut juste réaffirmer notre présence et aussi montrer que nous sommes des gens responsables. On manifeste et on verra bien la réponse des politiques dans les années à venir."

Xavier Bertrand présent au rassemblement picard

Certains politiques étaient présents dans le cortège à Amiens, notamment Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, et candidat à la présidentielle. Il a fermement défendu les chasseurs. "Moi, je ne laisserai pas attaquer la chasse. Et si les Français me font confiance, il n'y aura pas de remise en cause de la chasse, jamais", a-t-il affirmé. Et Xavier Bertrand n'est pas le seul à courtiser cet électorat. Le gouvernement vient de faire un geste envers les chasseurs, en mettant en consultation plusieurs arrêtés pour ré-autoriser certaines chasses traditionnelles.

Des pratiques "d'un autre temps"

Du côté des associations de protection animale, cette décision ne passe pas. Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), s'en est indigné sur BFMTV. "Ces chasses génèrent vraiment une souffrance odieuse pour les oiseaux. Et en plus, elles s'ajoutent aux contraintes qui conduisent certaines espèces au déclin", a-t-il assuré, avant de conclure : "Ce sont des pratiques d'un autre temps. Aujourd'hui il faut que ça cesse, ce n'est plus acceptable".