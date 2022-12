Minitel : 20 ans après, il est de retour

Souvenez-vous, 3611 pour les renseignements, 3615 pour les services payants. Alors, si vous êtes nostalgique de ce gros cube iconique, bonne nouvelle, un petit boitier relié au wifi nommé "Minimit" imaginé par la maison d’édition d’objets technologiques Multiplié, va permettre de ranimer votre bon vieux Minitel mais aussi d’accéder à une quinzaine de services proposés dans les années 1980.

Retour vers le futur

Olivier Mével, concepteur de ce projet, précise l'intérêt de faire revenir cet outil. "L’idée ce n’est pas de pouvoir vous connecter à Facebook ou à d’autres applications récentes avec ce Minitel. C’est au contraire de retourner dans les années 1980 grâce à une technologie actuelle. Nous proposons par exemple le 3615, Le Monde avec l’actualité d’il y a 40 ans, avec par exemple la rencontre entre Ronald Reagan et Margaret Thatcher, le cours du dollar en francs, chaque jour, vous retrouverez ce qui faisait la Une dans les années 1980", explique-t-il.

L’annuaire, la météo, l’astrologie, le jeu du pendu, le tarot… Tout y est : avec le même univers graphique, et la même lenteur de téléchargement. Faire du neuf avec de l’ancien, en gardant toutes les spécificités du Minitel de l’époque, avec notamment le fameux 3615 Ulla et ses conversations érotiques qui ont généré des millions de connexions en France et des factures de téléphone parfois bien salées.

"On a délibérément choisi de garder le chatbot, l’agent conversationnel, de 1982 pour cette messagerie rose", poursuit Olivier Mével. "C’est un programme informatique imaginé en 1964, vous allez donc échanger avec une machine qui a fait fantasmer toute une génération à l’époque du Minitel. Et cette fois, pas de stress, cela n’aura aucune incidence sur votre facture. Mais on a quand même prévu une page qui chaque mois vous dira ce que vous auriez payé en francs."

Quant au tarif pour pianoter à nouveau sur votre Minitel : 75 euros. Le petit boitier produit sur commande et à 500 exemplaires, pour commencer, sera livré en mars 2023.