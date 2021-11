MIF EXPO : célébrer le bien-manger à la française

A l’heure où les thèmes de la réindustrialisation, de la relocation ou du circuit court font l’actualité, la neuvième édition du Salon du Made In France promet une fois de plus de mettre à l’honneur l’importance de consommer local et responsable. Et cela concerne notamment ce que nous mettons dans notre assiette. C’est pour cela que l’équipe de l’émission culinaire La table des bons vivants sera présente et fera déguster l’événement aux auditeurs.

Plus que jamais au centre de l’actualité

Créé en 2012 par Fabienne Delahaye, le Salon du Made In France n’a cessé de grandir, et le savoir-faire français d’être encouragé. Cela s’est même renforcé depuis la crise sanitaire, qui, en bouleversant notre quotidien et en nous forçant à repenser nos habitudes de consommation, a contribué à faire du Made in France une cause majeure. Cela est particulièrement vrai pour notre alimentation, qui a évolué. Les consommateurs ont privilégié de plus en plus le local et le circuit court. D’ailleurs, cette année, parmi la centaine de nouveaux exposants, on retrouvera Elixia, la limonaderie artisanale la plus ancienne de France ; et parmi les exposants historiques, les planchas Eno.

La table des bons vivants au cœur de l’événement

L’équipe de La table des bons vivants, emmenée par Laurent Mariotte, célèbre chaque weekend à l’antenne la passion du bien manger. Entre les correspondants qui nous font découvrir des produits locaux et des débats avec des experts autour de thématiques comme l’agriculture, l’alimentation ou la cuisine d’aujourd’hui, l’émission apporte un éclairage utile pour mieux choisir ses aliments et bien les cuisiner. Des enjeux qui rencontrent directement ceux abordés lors du Salon du made in France, qui fera donc une place à La table des bons vivants le temps d’une émission exceptionnelle.

Au programme…

Parmi les événements incontournables du Salon du Made in France, on retrouvera les grands prix du Made in France, dont trois remis par un jury d’experts (le Prix de l’Innovation, le Prix de l’Environnement et le Prix de l’Entrepreneur de l’année). Les votes pour le prix du public seront quant à eux bientôt ouverts sur le site internet de MIF Expo. A ne pas manquer également, des conférences et débats sur les enjeux du made in France. Natacha Polony recevra notamment les candidats à l'élection présidentielle pour aborder la question de la relocalisation.