Mgr Rougé : "Pour beaucoup de nos concitoyens, Noël n'est pas un jour comme les autres"

"La fête même de Noël, c'est cela : en dépit des évolutions, beaucoup de nos concitoyens perçoivent que Noël n'est pas un jour comme les autres, que c'est un jour où ils ont rendez-vous avec eux-mêmes." Voilà le message diffusé mercredi par Monseigneur Matthieu Rougé, évêque de Nanterre et invité de la matinale de Pierre de Vilno.

"Religieux refoulé"

Ces évolutions, justement, concernent un lent reflux du fait religieux dans notre société. À titre d'exemple, un quart des adultes allaient à la messe tous les dimanches et ils ne sont plus que 2% aujourd'hui. Mais pour Mgr Rougé, Noël est à part : "C'est un moment où certains prennent conscience qu'ils ont besoin d'une lumière un peu plus grande que la vie qui court pour trouver le chemin de leur vie."

Selon l'évêque de Nanterre, "notre société aurait tort de vouloir exclure le religieux de son champ", comme elle semble parfois vouloir le faire. Car "quand on exclut le religieux, on coupe des sources d'espérance et on fabrique du religieux refoulé".