Le meurtre d'une employée de Pôle Emploi accentue encore l'inquiétude des conseillers

INTERVIEW

Toutes les agences de Pôle emploi vont rester fermées au public à partir du vendredi 29 janvier, mais les demandeurs d’emploi pourront faire normalement leurs démarches sur le site internet de l'établissement. Cette mesure a été décidée jeudi après-midi après l’assassinat, quelques heures plus tôt, d’une conseillère de l’agence Pôle emploi de Valence. Une réunion exceptionnelle du CSE central de Pôle emploi se tiendra mardi prochain. Elle sera consacrée aux suites de cette tragédie. Première organisation syndicale à Pôle Emploi, la CFDT considère qu’il faut réfléchir à la manière dont les demandeurs d’emploi sont accueillis dans les agences dans un contexte de forte hausse attendue du chômage dans les mois qui viennent.

Sécuriser l'organisation des agences face à l'afflux attendu dans les prochains mois

"Les agents de Pôle emploi sont clairement en état de choc, avec une inquiétude liée à la période économique actuelle et au fait qu'il puisse y avoir d'autres comportements complètement irrationnels qui amènent à ce type de violences", relève auprès d'Europe 1 David Vallaperta, représentant syndical CFDT au CSE central de Pôle emploi. "Une des questions qui va se poser, c'est de sécuriser l'organisation de nos accueils pour faire en sorte que ce genre de situation ne puisse plus jamais se reproduire."

"Il va falloir suivre très précisément l'évolution des fréquentations de nos agences dans les prochains mois, pour voir si nos effectifs sont à un niveau suffisant, et réfléchir à la manière dont on peut faire évoluer l'organisation et les accueils en agence pour répondre de façon satisfaisante aux sollicitations des demandeurs d'emploi", ajoute ce syndicaliste.