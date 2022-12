Météo : les températures sont fraîches et les Parisiens... surpris

Ce lundi, le temps est hivernal. Météo France a recensé des températures négatives durant la nuit sur une vaste partie du pays. Dans le nord du pays, les premiers flocons de neige sont tombés, notamment à Étretat, en Seine-Maritime où une fine couche blanche recouvre la célèbre falaise. Dans la capitale, si la neige n'a pas encore fait son apparition, il ne fait pas plus d'un degré. Europe 1 est allée à la rencontre des Parisiens, quelque peu surpris en sortant de chez eux.

Les températures glaciales en ont surpris plus d'un

Avec jusqu'à -3 degrés, aux petites heures du jour ce lundi matin, sortir du lit a été compliqué pour de nombreux Parisiens, à l'image de Brune qui, malgré le froid, a pris son vélo pour venir travailler. "Il fait très froid, les doigts et les doigts de pied sont gelés. J'ai un bandeau, des gants, un petit foulards en soie, une grosse doudoune, tout ce qu'il faut", ricane-t-elle au micro d'Europe 1. "J'ai la flemme de partir, il faut se dégourdir un peu, mais il faut le faire."

Obligation pour certains, choix pour d'autres. Pour Jean, par exemple, le froid n'est pas un obstacle pour se rendre au travail. "J'ai pris l'habitude de tout faire à vélo et je garde cette habitude. Pour l'instant, il ne fait pas encore trop froid. Mais bon, il faut s'adapter. J'ai prévu une chapka qui couvre les oreilles, deux paires de chaussettes sous mes bottines, trois épaisseurs sur mon corps et une paire de gants", raconte-t-il au micro d'Europe 1.

Le froid, une question d'habitude

La paire de gants, c'est justement ce qu'a oublié Patrick, qui est sorti rapidement de sa cuisine pour fumer une cigarette. Surprise, le thermomètre affiche -1. "On se dépêche de la fumer et on rentre tout de suite au chaud", dit-il assurant ne fumer que la moitié de sa cigarette en raison du froid.

Les températures n'ont pas eu l'air de déranger Philippe, ce bardeur qui travaille tous les jours sur des chantiers. Pour lui, le froid, ce n'est qu'une question d'habitude. "On fait avec le froid, on a t-shirt, pull, doudoune, gants, tant qu'il ne pleut pas, on peut bosser, tant qu'on n'est pas mouillé, on peut y aller", glisse-t-il. Mauvaise nouvelle pour tous les Français, les températures vont continuer de descendre et atteindront jusqu'à -6 degrés en journée ce week-end.