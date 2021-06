"Mes nerfs étaient prêts à lâcher" : des lycéens contraints de repasser une épreuve du bac

REPORTAGE

"J'espère que les correcteurs vont être indulgents et vont prendre en compte ce qui s'est passé", réagit Julie à la sortie de son épreuve du baccalauréat... qu'elle a déjà passée la semaine précédente. Comme elle, une cinquantaine d'élèves du lycée Bel-Air de Belleville sur Saône, dans le Beaujolais, a dû s'y coller à nouveau, mardi matin, La Poste ayant égaré leurs copies composées une semaine auparavant.

Ces élèves de terminale professionnelle ont appris la mauvaise nouvelle, jeudi dernier, le jour où ils auraient dû connaître leurs résultats du bac. Finalement, on leur a dit que Chronopost avait perdu les copies, envoyées vers un centre de correction dans le Var. Conséquence : leur épreuve technique, la plus importante pour eux avec un coefficient de 2,5, a été annulée et il a donc fallu la repasser.

Un sujet plus compliqué que le précédent

Comme Julie, Camille est en colère. "La pilule a été dure à avaler. On aurait préféré que ce soit du contrôle continu, à la limite. Mais apparemment, ça n'a pas été accepté", explique-t-elle. "On est tous un peu frustré, énervé, on a dû revoir en quatre jours tout ce qu'on avait fait il y a deux semaines... On n'était plus du tout dans les cours. Moi, j'avais jeté tous mes cours et finalement, on nous a dit qu'on devait recommencer. Donc c'était un peu frustrant."

Pendant deux heures et demi, les jeunes femmes ont de nouveau planché sur un sujet visiblement plus compliqué que le précédent. "Les questions étaient mal tournées. Devant la copie, mes nerfs étaient prêts à lâcher", raconte Julie. "Je trouvais que c'était plus dur quand même", poursuit-elle, espérant que les correcteurs feront preuve de bienveillance.

Le message est bien passé. Les correcteurs devraient être plus indulgents au vu de la situation. Les résultats seront connus très rapidement, dès mardi soir, car les copies sont cette fois restées au centre d'examen pour être corrigées dans la foulée de l'épreuve. Pas d'expédition par la Poste cette fois-ci.