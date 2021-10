Manifestation #MetooThéâtre : les militantes réclament une enquête nationale

REPORTAGE

Après le cinéma, le mouvement #Metoo gagne également le milieu du théâtre. Le hashtag #MetooThéâtre a été lancé il y a une dizaine de jours sur twitter. Ce sont des comédiennes, des metteuses en scène qui dénoncent des actes d'agressions sexistes et sexuelles dans leur milieu professionnel. Elles étaient ce samedi matin devant le ministère de la Culture à Paris. 200 femmes, autrices, comédiennes, scénaristes étaient présentes. Sur leurs pancartes, on pouvait lire "Il m'a violée, vous l'applaudissez" ou encore "Mort à l'omerta".

Un "soulagement"

C'est Marie Coquille-Chambel, présente à la manifestation, qui a lancé le hashtag sur les réseaux sociaux. Elle a témoigné avoir été violée par un comédien de la Comédie française. Ce rassemblement est pour elle un soulagement. "D'avoir vu les victimes des autres affaires, le fait qu'on se prenne dans les bras, il y a quelque chose de très fort. C'est très beau et c'est ça l'humeur générale : la joie d'être ensemble et d'être entendues. On espère que ça va durer".

Agathe fait elle aussi partie du collectif venu manifester ce samedi. Si la parole s'est libérée, ce n'est pour elle pas suffisant. La jeune femme réclame des mesures concrètes. "On demande une enquête au niveau national pour que des chiffres soient posés. Parce que les chiffres et les statistiques, c'est indiscutable. Et pour qu'on mesure également l'ampleur de ce phénomène dont on est témoins tous les jours dans nos milieux", explique la jeune femme, qui réclame également "un système de parité au sein des programmations, au sein des institutions pour que le rapport de force puisse changer".