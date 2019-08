Lyon : il construit un simulateur de vol...en Lego

10.000 briques et un an de travail. Voilà comment on peut résumer le projet fou de Nicolas Carel, ingénieur informatique et apprenti pilote lyonnais. L'homme a reproduit de ses mains le cockpit d'un Airbus A320 en Lego. Et il s'entraîne même avec, rapporte Le Parisien.

Des écrans et des boutons-poussoirs

Munis d'écrans, ce cockpit pédagogique est installé à l'Espace Aéro de Lyon-Corbas (EALC) et sert de support à des ateliers de sensibilisation destinés aux enfants. Mais avec son simulateur, Nicolas Carel parcourt aussi les expositions de Lego.

"Tout est démontable, les briques, les boutons-poussoirs, les écrans, les ordinateurs et les parties électroniques", explique l'ingénieur au quotidien.