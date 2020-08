Lyon généralise à son tour le port du masque

Le port du masque sera obligatoire à compter de mardi, pour les plus de 11 ans, sur tout le territoire de Lyon et Villeurbanne, où la mesure n'était jusqu'ici que partielle, a annoncé lundi le préfet du Rhône. "Une tolérance sera accordée aux cyclistes et aux joggeurs durant leur activité sportive", a-t-il précisé lors d'une conférence de presse. C'est aussi le cas en région parisienne ou à Lille par exemple.

Dans les autres villes de la métropole de Lyon et du département, le port du masque devient également obligatoire, pour les plus de 11 ans, dans un périmètre de 50 mètres aux abords des écoles maternelles et primaires, des collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des entrées et sorties des gares ferroviaires, stations de métro, arrêts de tramway et de bus.

Le Rhône classé zone "rouge"

Ces mesures interviennent alors que le département du Rhône est passé la semaine dernière en zone de circulation active du virus, avec un taux d'incidence supérieur à 50 cas pour 100.000 habitants, ce qui lui vaut d'être classé en "rouge" comme d'autres départements.

Jusqu'à présent, le port du masque n'était obligatoire que dans les quartiers les plus fréquentés de Lyon, à certaines heures.