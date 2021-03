Loi Climat : l'appel d'une jeune militante aux députés

INTERVIEW

Plus de 110.000 personnes ont manifesté pour "une vraie loi Climat" dans les rues de Paris dimanche, selon les organisateurs. Lundi, la loi Climat et Résilience, élaborée à l'aide de la Convention citoyenne, est discutée à l’Assemblée nationale. Pour Camille Etienne, porte-parole du mouvement écologiste On est prêt, invitée de la matinale d'Europe 1 lundi, les députés doivent "relever l’ambition de cette loi".

Pour Camille Etienne, étudiante à Sciences Po Paris, la loi Climat repose maintenant sur les épaules de députés. "C’est maintenant entre les mains des députés et on va être là pour leur dire d’être ambitieux", explique la jeune femme. La loi, construite à partir des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, a été vidée de son sens selon elle. "Quand on regarde ces détails, on réalise bien que finalement, les mesures de la Convention citoyenne pour le climat n'ont pas été respectées", avance Camille Etienne.

"Chaque centimètre qu'on réussit à grappiller, ce sont des gens en moins qui meurent"

La porte-parole du mouvement On est prêt affirme que toutes les mesures pour combattre le réchauffement climatique ont été amoindries : "La convention citoyenne demandait que tous les voyages possibles en moins de quatre heures de train soient interdits en avion. Mais le gouvernement a baissé la barre 2h30". Camille Etienne donne un second exemple concernant le parc automobile. Selon elle, la Convention citoyenne pour le climat voulait mettre en place un malus sur les voitures de plus de 1.400 kilos, "soit 25% du parc automobile français". Mais "le gouvernement a décidé que ce serait sur les plus de 1.800 kilos, donc seulement 1,2 %", poursuit-elle.

Camille Etienne reconnait cependant que cette loi pour le climat est une grande avancée. "Que ce gouvernement mette en place, en ce moment du quinquennat, une loi entière sur le climat, où il y a plein de mesures qui sont discutées, c'est déjà fondamental parce que ça permet de poser dans le débat public ces questions-là", défend-elle. Pour elle, "chaque centimètre qu'on réussit à grappiller, ce sont des espèces en moins qui disparaissent, des gens en moins qui meurent", clame-t-elle, tout en rappelant que l’air pollué fait 50.000 victimes par an en France.