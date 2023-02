Les terrils, vestiges de l'ancienne activité minière du Nord, peuvent être dangereux

Parmi les terrils présents dans le Nord, certains d’entre eux, une dizaine environ, sur les 200 qui subsistent dans la région, sont l’objet d’échauffements des résidus de charbon qu’ils contiennent, avec des températures qui peuvent atteindre des centaines de degrés. Un phénomène "naturel" inquiétant qui se double d'émanations qui peuvent être toxiques.

Les autorités renouvellent les appels à la prudence et interdisent les promenades sur certaines de ces montagnes noires du bassin minier. L'un de ces terrils, celui de Rieulay, près de Douai, fait l'objet d'une surveillance particulièrement renforcée, d'autant qu'il se trouve tout près d'une base de loisirs.

Un phénomène dangereux

Parfois, sur les pentes du terril, on distingue quelques fumerolles. Le signe d'une combustion provoquée par le frottement et l'échauffement des résidus de charbon qui le composent. Un phénomène bien connu des anciens habitants du bassin minier et qui, bien des années après la fermeture des puits, reste pourtant très dangereux, selon Fabrice Quirin, du Bureau de recherches géologiques et minières. "Les températures qui peuvent atteindre ce genre de combustion sont de l'ordre de 500 à 600 degrés au plus fort. En surface, on est un peu plus faible, mais le risque, est quand même là. On a également des émanations de gaz qui sont excessivement toxiques, voire mortelles."

Le terril bientôt surveillé par la police

Mais cela ne dissuade pas les promeneurs du parc de loisirs voisin qui s'aventurent sur les pentes de ce terril. Ce sont, bien souvent, des jeunes inconscients du danger, selon Marc Delécluse, le maire de Rieulay. "Certains grimpent en vélo ou en moto et se risquent à faire des descentes, ils ignorent le danger. Le jour où il y aura un drame, ce sera grave", avance-t-il. Le terril sera bientôt entouré de barbelés dissuasifs et la police surveillera les abords et verbalisera les imprudents.