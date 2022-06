Les habitants d'une petite commune du Nord participent à la construction d'une école maternelle

À Gommegnies, une petite commune de l'Avesnois, dans le Nord, le maire propose aux habitants de venir façonner à la main les briques de terre crue qui serviront à l'édification des murs d'une école maternelle. Employé du cabinet d’architecture en charge du projet, Alexandre maîtrise plutôt bien la technique de fabrication de la brique de terre crue. "Dans le moule, il faut bien appuyer, bien tasser dans les coins pour avoir de belles arrêtes et bien racler sur le dessus pour avoir une brique la plus nette possible", explique-t-il sur Europe 1.

Les briques sècheront au soleil

Composées d’argile extraite sur le site du chantier et de paille récoltée dans les environs, Ces briques iront ensuite sécher au soleil. Un matériau de construction conçu en circuit court, ce qui séduit Bernard, un bénévole. "Finalement, ce n’est peut-être pas 'con' de travailler avec ce qu’on a sous les pieds, une matière disponible, plutôt que d’aller la chercher plus loin", souligne-t-il.

L'objectif pour les habitants et le maire de la commune Benoit Guiost est de façonner 3.500 briques d’ici fin juillet. "Tout le monde est invité à venir participer et on conseille de s’inscrire sur deux jours parce qu’il y a un petit temps d’apprentissage de la technique", explique le maire de la commune au micro d'Europe 1.

Un bâtiment qui va coûter moins cher

Ensemble, ils vont ériger les murs de cloisonnement intérieur d’un bâtiment écolo de 860 m2 sans chauffage supplémentaire et donc plus économique à terme. "C’est un bâtiment qui va coûter moins cher parce qu’il sera presque 'passif' avec structure bois et isolation paille, triple vitrage, confort amélioré avec des produits sains et c’est aussi un exemple pour les enfants qui vont pouvoir venir fabriquer eux-mêmes les briques de terre crue dans les jours à venir", poursuit Benoit Guiost.

L'école, en partie construite par les habitants, devrait ouvrir début 2024.