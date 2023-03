Les Enfoirés : pourquoi Muriel Robin a décidé de quitter la troupe

Muriel Robin fait partie des membres emblématiques des Enfoirés, au même titre que Michael Jones et Jean-Jacques Goldman puisqu'elle était là au tout début de l'aventure. Pourtant, l'humoriste ne participe plus depuis 2007 aux spectacles montés par la troupe au profit des Restos du cœur. Invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste en 2013, elle avait expliqué être partie à cause de son burn-out.

"Je ne peux plus me mélanger à trop de monde"

"À chaque fois, j'appelle la productrice, en lui disant : 'Allez je vais essayer'. L'année dernière j'ai voulu, et quand la date se rapproche, je ne peux pas. Je ne peux plus me mélanger à trop de monde, je ne vais pas y arriver. C'est un truc mécanique, c'est le burn-out qui m'a cassé un truc, qui fait que je peux plus faire ce truc-là", avait-elle détaillé face à Cyril Hanouna.

"Ça va me foutre en danger"

Un an auparavant, en 2012, Muriel Robin avait retenté l'expérience des Enfoirés mais n'en avait pas gardé un bon souvenir. "C'était impossible d'aller dans un groupe. Et ça continue. Le fait d'être avec beaucoup de gens autour, je vais avoir l'impression de ne pas avoir trouvé ma place, d'étouffer, d'être une merde… Ça va me foutre en danger", confiait-elle à ce sujet dans les colonnes du Parisien en 2015. Trois ans plus tard, en 2018, Muriel Robin enfonçait le clou, assurant qu'elle ne s'était pas sentie "indispensable" lors de ses dernières participations aux Enfoirés. "On était six la première année à l'Opéra Garnier, rappelait Muriel Robin. J'ai présenté toute seule, j'ai écrit le sketch, c'était le boulot le plus compliqué, le plus difficile. Ce n'était vraiment pas une partie de plaisir !", avait-elle lancé dans l'émission On refait la télé. Elle avait ensuite affirmé qu'elle ne reviendrait "jamais".

Contre toute attente, l'humoriste avait finalement participé à l'édition 2020 du spectacle des Enfoirés. Une énième expérience pas vraiment concluante pour la star qui n'avait pas apprécié l'ambiance dans les coulisses. "On est nombreux, à un moment on a le droit de dire à quelqu’un 'Merde, là tu m’emmerdes' […] Pourquoi ce serait parfait et on serait chez les Bisounours ?", avait-elle déclaré dans l'émission Chez Jordan, sur C8. Le divorce est donc bel et bien entamé entre Muriel Robin et les Enfoirés...