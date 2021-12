Les emballages éco-responsables, c'est chic !

Plus que quelques jours à attendre avant de pouvoir déballer les cadeaux. Appréciés ou non, ils arrivent tous emballés. Et cela occasionne des tonnes de déchets papiers dans la poubelle. Alors pour y remédier, les marques se lancent dans des emballages éco-responsables.

Le furoshiki, une tendance japonaise

La grande tendance cette année, c'est le furoshiki, une tradition japonaise. Vous offrez votre cadeau dans un foulard ou un tissu avec lequel vous repartez une fois le présent offert. Ça évite les tonnes de papier dans la poubelle le 25 décembre. De plus en plus de marques en vendent. Uniqlo, par exemple. Le site en ligne Blissim propose même de vous envoyer vos paquets déjà emballés dans un furoshiki. Kenzo a également habillé son parfum Flower d'un foulard rouge et fleuri pour les Fêtes. C'est chic et écologique.

Autre idée d'emballages recyclés, les sacs en kraft aux couleurs de Noël. Chez Franprix, une fois les courses au frigo, il n'y a plus qu'à découper la marque en haut du paquet et vous avez un parfait papier cadeau à disposition. Enfin, si vous faites livrer vos cadeaux à domicile, Cdiscount, Showroomprivé ou encore les Galeries Lafayette proposent de vous les envoyer dans une enveloppe pré affranchie que vous pouvez ensuite retourner à l'expéditeur. Elle peut, comme ça, être réutilisée une centaine de fois.