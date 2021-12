Le temps vendredi : grisailles au nord, ensoleillé au sud

Le temps sera marqué vendredi par de la grisaille au nord et du soleil sur le sud du pays, selon les prévisions de Météo-France. La situation restera semblable aux jours précédents. La grisaille et les brouillards matinaux sur l'Aquitaine, et Midi-Pyrénées, notamment au sud de la Garonne, fonds de vallées, se dissiperont peu à peu en matinée et laisseront place à de larges éclaircies. Comme la veille, le soleil s'imposera des Alpes à la PACA, Massif central et Corse. En Languedoc-Roussillon, le vent marin amènera des nuages bas qui persisteront toute la journée.

Nuages bas et brouillards et sur une large moitié nord

Sur le reste du pays, sur une large moitié nord, les nuages bas et les brouillards, débuteront la matinée et seront tenaces mais le temps sera moins humide favorisant, l'après-midi, quelques trouées ensoleillées. Seuls les sommets vosgiens seront épargnés avec du soleil dès l'aube. Le vent sera sensible dans l'intérieur de la région Pays-de-la-Loire et sur le littoral de la Vendée aux côtes de la Seine-Maritime.

Des maximales entre 12 et 15 dans le Sud-Est

Au lever du jour, les températures seront de l'ordre de -2 à +3 sur la moitié sud du pays, de 4 à 7 sur les rivages méditerranéens, jusqu'à 10 sur les rivages de la Balagne. Au nord, le thermomètre descendra de 0 à 4 sur le Grand-Est, à 4 à 6 dans le Nord-Ouest. Les maximales seront comprises entre 12 et 15 dans le Sud-Est, et près des Pyrénées mais pas plus de 6/7 entre Valence et la région lyonnaise. Il fera entre 10 et 12 dans le Sud-Ouest, et 4 et 9 sur les deux tiers nord de l'hexagone.