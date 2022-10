Le temps vendredi : faiblement pluvieux au nord-ouest, lumineux ailleurs, douceur généralisée

Le temps vendredi sera marqué par des températures particulièrement chaudes et du soleil sur une grande partie du pays, selon les prévisions de Météo-France. Un voile nuageux plus ou moins épais dominera sur la moitié ouest du pays. Le soleil sera plus présent de Grand-Est aux Alpes à la Provence et à la Corse, avec de larges éclaircies qui gagneront vers le Massif Central et le midi toulousain ou règnera encore le régime de l'autan avec des rafales de 50 à localement 70 km/h.

Une perturbation gagnera la Bretagne et la Basse-Normandie

Les nuages d'entrée maritime seront encore bien présents sur le Languedoc-Roussillon. Une perturbation gagnera la Bretagne et la Basse-Normandie, apportant des vents jusqu'à 70 km/h le matin près des côtes, et de petites pluies assez éparses. Les températures minimales seront très douces : 12 à 16 degrés en général, jusqu'à 24 degrés dans le pays basque.

L'après-midi, le mercure grimpera jusqu'à 21 à 26 degrés sur la moitié nord, sauf de la Bretagne au Cotentin où il fera 19 à 20 degrés. Dans le sud, les températures oscilleront entre 22 et 23 degrés en Languedoc-Roussillon, jusqu'à 28 à 29 degrés au sud de l'Aquitaine et localement 30 degrés au pied des Pyrénées.