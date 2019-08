Le temps vendredi : beau et chaud, sauf en montagne

Le temps vendredi sera généralement beau et chaud, mais orageux en montagne, notamment en Corse et sur les Alpes du sud, selon les prévisions de Météo-France. À part quelques grisailles localisées, plus probables au sud de l'Aquitaine, la journée débutera sous des conditions calmes et déjà bien ensoleillées.

Des averses orageuses isolées sur les Vosges, le Jura, le Massif Central et les Cévennes

L'après-midi, des nuages gonfleront sur la plupart des massifs. Ils conduiront à des averses orageuses isolées sur les Vosges, le Jura, le Massif Central et les Cévennes. Les évolutions orageuses seront plus fréquentes et marquées dans l'après-midi sur les sommets des Pyrénées, et surtout sur la montagne corse et les Alpes du sud jusqu'à l'intérieur de PACA, avec parfois de bons cumuls. Sur tout le reste du pays, le soleil sera généreux, juste un peu voilé par moments. Le voile d'altitude sera un peu plus épais sur le Nord-Ouest mais ne devrait pas enlever l'impression de beau temps.

Un peu frais au nord de la Loire

Au lever du jour, il fera un peu frais au nord de la Loire jusqu'à la frontière belge avec 8 à 12 degrés. Ailleurs, les températures minimales seront comprises entre 13 et 18 degrés, entre 20 et 24 sur la bordure méditerranéenne.

L'après-midi s'annonce chaud partout avec 30 à 33 degrés sur les plages de Méditerranée, 33 à 36 voire 37 dans l'arrière-pays, 31 à localement 34 degrés sur les plaines du Sud-Ouest, 26 à 31 en général sur le reste du pays, sauf sur la pointe bretonne et les côtes de Manche où l'on prévoit 21 à 24 degrés.